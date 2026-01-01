Названы самые употребляемые слова в татароязычных СМИ в 2025 году

В татароязычных СМИ в 2025 году ключевыми темами стали дети, труд и уровень доходов. К такому выводу пришли аналитики, изучив публикации татароязычных медиа – электронной газеты «Интертат» и татарской версии агентства «Татар-информ».

Согласно анализу дата-специалиста «Миллиард.Татар», самым часто употребляемым словом в татароязычном медиаблоке стало «бала» («ребенок»). Как отмечают авторы исследования, тема демографии и поддержки семей с детьми, как и годом ранее, осталась в центре общественного внимания, хотя в 2025 году повестка получила новые акценты.

Почти вплотную к слову «бала» по частоте упоминаний приблизились «хезмәт» («труд») и «хак» («право, истина, справедливость») – каждое из них упоминалось более 10 тыс. раз. Эксперты подчеркивают, что в сочетании эти слова формируют устойчивое выражение «хезмәт хакы», которое переводится как «заработная плата». Таким образом, вопросы доходов, инфляции и зарплатных ожиданий стали одними из самых обсуждаемых в татароязычной прессе.

После тем детей и заработка журналисты чаще всего обращались к слову «дәүләт» («государство»). Высокая частота его употребления, по мнению аналитиков, связана не только с обсуждением социальных гарантий и выплат, но и с темами статуса, нормативных требований, государственных программ и распределения ответственности.

В группу слов с частотой до 10 тыс. упоминаний вошли «ярдәм» («помощь»), «су» («вода»), «көн» («день»), «хәрби» («военный»), «кыз» («девушка») и «чара» («мероприятие»). Наблюдаемая повестка указывает на усиленное внимание к взаимопомощи и поддержке, вопросам военной службы, повседневной жизни и коллективным инициативам.

Аналитики отмечают, что в целом общественная повестка в татароязычных медиа мало изменилась по сравнению с 2024 годом. Тогда наиболее часто также звучали слова «бала», «хезмәт», «кыз», «ярдәм», «хак» и «су», а также «дәүләт» («государство») и «тел» («язык»).

При этом в русскоязычной версии «Татар-информа» картина выглядит иначе. В рубрике «Экономика» доминирует лексика роста и модернизации: чаще всего встречаются слова «развитие», «рост», «компания» и «производство».

Отдельно исследователи проанализировали публикации, посвященные специальной военной операции. В этой тематической рубрике с частотой до 4 тыс. упоминаний лидируют слова «боец», «помощь» и «поддержка», что, по их оценке, отражает устойчивый гуманитарно-социальный характер освещения темы.

Какие слова чаще всего появлялись в заголовках и текстах публикаций и какое из них можно считать символом 2025 года – «победа», «дети», «искусственный интеллект» или «вайб-кодинг» – читайте в материале «Миллиард.Татар».