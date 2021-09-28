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Ру Тат
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28 сентября 2021  11:13

В Европе стоимость газа впервые в истории превысила 1000 долларов

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Цены на газ на европейском рынке во время открытия торгов впервые за всю историю превысили 1000 долларов за 1 тыс. куб. метров. Это следует из данных биржи ICE Futures

Постоянно растущая стоимость газа вынуждает некоторые государства Европейского Союза задуматься о принятии чрезвычайных мер по ограничению тарифов на газ и электроэнергию, отмечает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стоимость газа в Европе выросла почти на 12%.

#газ #экономика #европа
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