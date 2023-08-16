Издан новый словарь татарских имен, составленный казыями Татарстана

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В рамках Года национальных культур и традиций в печати появился один из самых полных словарей татарско-мусульманских имен «Исемнәр китабы». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Вопрос о составлении нового словаря татарско-мусульманских имен поднимался Советом казыев Духовного управления мусульман Татарстана много раз. Религиозные деятели выражали обеспокоенность тем, что в настоящее время в продаже нет подобных изданий, а в сети Интернет даются неполные и неточные толкования татарских имен», — рассказали в ДУМ.

Работа над книгой велась с 2020 по 2023 год, за основу составители взяли книгу известного языковеда Гумара Саттарова «Татар исемнәре ни сөйли?». Всего в словаре представлено около 8,5 тыс. позиций — это имена (5,5 тыс. мужских и 3 тыс. женских), часто нарекаемые среди татар, а также их перевод на русский и смысловое значение на татарском, арабском, тюркском языках и фарси.

Уточняется, что в словарь не вошли имена, которые запрещены с точки зрения религии. Для имамов «Исемнәр китабы» станет настольной книгой, также ей смогут воспользоваться семьи, обратившиеся в мечеть для имянаречения ребенка, а также составители генеалогий.

Напомним, в ежегодном послании Госсовету республики Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2023-й Годом национальных культур и традиций.