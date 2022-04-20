«Языка не знаем, вину не признаем»: «хозяева» инвалидов-попрошаек затягивают процесс

Просили суд выпустить их из СИЗО или прекратить уголовное преследование: дело жителей Молдавии, которые держали в рабстве инвалидов и заставляли их просить милостыню, стартовало сегодня в Советском суде Казани. Все трое вину свою не признают и ссылаются на неточности в расследовании. Подробности из зала суда – в репортаже «Татар-информа».

Дело жителей Молдавии, которые держали в рабстве инвалидов и заставляли их просить милостыню, стартовало сегодня в Советском суде Казани Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

23-летний Владимир Ибриан, его сестра, 26-летняя Виолета Лепэдату, и 20-летняя Мария Зорея – все трое сегодня оказались на скамье подсудимых в Советском районном суде Казани. Имена жителей Молдавии зазвучали со страниц СМИ после скандальной истории о казанских попрошайках. Они удерживали в рабстве инвалидов и заставляли их просить милостыню на улицах города, уверено следствие.

Один из таких попрошаек попался казанскому волонтеру Юлии Хакимовой в декабре 2020 года. Она заметила инвалида, собирающего милостыню, на дороге возле одного из торговых центров. Дядя Дима – так стали обращаться к нему волонтеры – тогда рассказал, что уже несколько лет работает на цыган. Они выставляли его на улицу в 9 часов утра и забирали только в 10 часов вечера. В день ему удавалось заработать до 10 тысяч рублей, все деньги забирали его «хозяева».

Преследовали спасительницу до самого дома

История инвалида быстро разлетелась по соцсетям. Вместе с соцработниками Юлия забрала дядю Диму с дороги и передали в реабилитационный центр. Волонтер никак не ожидала, что такой добрый жест вскоре обернется для нее неприятностями.

Дядя Дима тогда рассказал, что уже несколько лет работает на цыган. Они выставляли его на улицу в 9 часов утра и забирали только в 10 часов вечера Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Возвращаясь домой, Юлия заметила слежку за своим автомобилем. Лицом к лицу она встретилась с незнакомцами во дворе своего дома.

«Я вышла на улицу, подошла к ним и спросила, что им нужно. Они стали требовать, чтобы я вернула им инвалида. Потом они стали мне угрожать, что они „положат“ меня и всю мою семью», – рассказала Юлия.

Стало ясно – именно у этих людей находился в рабстве дядя Дима. В ответ на угрозы Юлия сказала, что сейчас она вызовет полицию, тогда злоумышленники сели в машину и уехали.

Держали в частном доме и избивали

Выйти на «хозяев» инвалида полицейским удалось в считанные дни. Информация о задержании появилась 4 января 2021 года. Жители Молдавии Владимир Ибриан, Виолета Лепэдату и Мария Зореа приехали в Россию на заработки. В какой момент они решили заняться незаконным бизнесом и держать в рабстве инвалидов, они не рассказали.

Держали своих работников-попрошаек хозяева в арендованном частном доме. Чтобы инвалидам было сложнее сбежать, их закрывали на втором этаже. Выбравшийся из их рабства дядя Дима рассказал, что пару раз ему удавалось сбежать, однако вскоре «хозяева» его находили, избивали, закрывали в кладовке и не кормили.

«Дело нужно вернуть в прокуратуру или закрыть»

С момента задержания все трое находятся в СИЗО. Свою вину никто из них не признает. Оказавшись на скамье подсудимых, обвиняемые просили выпустить их из-под стражи. Суд их ходатайство не удовлетворил, и сейчас они пытаются обжаловать решение в Верховном суде РТ.

Зореа рассказала, что она в одиночку воспитывает четырехлетнего ребенка, у Лепэдату на свободе остались мать с ее двумя маленькими детьми. К слову, обе находились в России без регистрации. Владимир Ибриан обзавестись семьей не успел, в материалах дела указано, что он прописан в Тюмени.

С момента задержания все трое находятся в СИЗО. Свою вину никто из них не признает Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Хотим отметить, что все обвинение построено с нарушениями. К примеру, следователи не провели психиатрическую экспертизу потерпевших. Кроме того, есть неточности в датах и в месте совершения преступления. Считаем, что обвинение нужно вернуть в прокуратуру, а в отношении Марии Зореа уголовное дело нужно прекратить. Нет никаких доказательств, что она действовала до 2021 года», – настаивали сегодня в суде адвокаты подсудимых.

Помимо этого, подсудимые заявили, что из-за незнания русского языка они не смогли полностью ознакомиться с обвинительным заключением, и потребовали перевести его на молдавский язык. Не исключено, что судебные разбирательства могут затянуться на несколько лет.