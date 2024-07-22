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Политика 22 июля 2024 09:59

Избирком США получил уведомление о выдвижении Харрис на пост Президента

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Уведомление о том, что кандидатура вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис выдвинута на президентские выборы, поступило в Федеральную избирательную комиссию. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

«Вице-президент Харрис теперь является кандидатом в президенты Соединенных Штатов на выборах 2024 года и будет проводить активности в рамках кампании только для стремления к этой должности», — отмечается в тексте.

Кроме того, указано, что она перестает быть кандидатом на пост вице-президента.

Напомним, что накануне стало известно о выходе действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки. Объясняя свое решение, он отметил, что отказывается от участия в выборах «в интересах его партии и страны».

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#президент США #президентские выборы
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