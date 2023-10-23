Избиение страждущего: как «Ак Барс» разгромил ЦСКА с противоречивыми Войновым и Биляловым

Неуверенность в последнем рубеже не позволяет ЦСКА сегодня всерьез конкурировать с «Ак Барсом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Разгром ЦСКА – истязание больного в агонии. Настоящий экзамен будет с «Авангардом»

«Ак Барс» в этот вечер не выглядел лучше ЦСКА – москвичи много бросали, угрожали воротам и создавали напряжение в зоне казанцев. Вот только у одних вратарь поймал кураж, а у других, за почти два месяца, так и не смог совладать с нервозностью (возможно, из-за околохоккейных проблем вокруг себя). Армейцы перебросали команду Билялетдинова, провели больше времени в атаке (26:38 на 30:58), однако по итогу вновь получили разгром.

19 бросков «Ак Барса» против 29 у ЦСКА и абсолютно полярный счет на табло – 4:1 в пользу казанской команды, может говорить только об одном – вратарь ЦСКА на сегодня не готов в полной мере страховать партнеров. А четвертый гол – наглядный тому пример, когда голкипер просто подарил шайбу Артему Галимову.

Федотов пока настолько плох, что уже почти треть сезона из головы не выходит одна важная мысль. Разве этот вратарь стоил того, чтобы клубу ссориться с Международной федерацией хоккея (IIHF), и иметь на столе «иски» в Спортивном арбитражном суде (CAS)?

Еще после матча на Кубок Открытия 1 сентября мы отмечали, что шумиха вокруг «Дела Федотова» не дает и не даст ему выступать спокойно хотя бы на своем уровне образца до призыва в Вооруженные силы РФ. С тех пор не поменялось ничего.

На этом фоне куда более важным стало довольно скупое, но трогательное чествование Михаила Глухова, официально завершившего карьеру игрока в составе «барсов».

А силу «Ак Барса» можно будет объективно оценить в игре с «Авангардом». Следующий соперник казанцев в чемпионате выходит на свой стабильный уровень, омичи накануне обыграли лидера Восточной конференции «Металлург» в Магнитогорске. Неплохая оборона во главе с Дамиром Шарипзяновым и крепким вратарем станет отличным экзаменом для Радулова, Яшкина и компании.

Чествование Михаила Глухова оставило немногим меньшую информационную нагрузку, чем матч с неуверенным ЦСКА Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вернуться удачно Билялову помогли полевые. Но что делать в Ахтямовым?

Возвращение Тимура Билялова в рамку после почти месячного перерыва выглядело неоднозначным решением. С одной стороны, это придало позитива команде перед важнейшим матчем. Но при этом возникали вопросы, а стоит ли только-только восстановившегося вратаря сразу бросать в сложнейший матч с действующим чемпионом? Не сломается ли психологически голкипер, если не получится войти в игру?

Однако уже по первому периоду стало понятно, что опасения были излишними – Тимур выглядел сверхнадежно. Голкипер много отбивал щитками, переводил шайбу клюшкой и классно перемещался по штангам. А учитывая, что «армейцы» просто тотально перебрасывали казанцев, его вклад в итоговую победу был огромным. Хотя нельзя отрицать, что много бросков было нанесено «в пузо» Билялова, а полевые игроки хозяев пластались на льду пуще обычного (8 заблокированных).

Момент истины для Тимура наступил на экваторе игры, когда «армейцы» поджали казанцев, а вратарь стал излишне стрессовать – это было заметно по лишним движениям, которых прежде он не допускал. Нервозность вылилась в удаление. Билялов зачем-то сам побежал к левому кругу вбрасывания на перехват шайбы у нападающего ЦСКА, вызвал панику в своей зоне и спровоцировал для своей команды двухминутный штраф.

Благо, этот недолгий период кризиса вратарю, как уже было сказано выше, помогли пройти партнеры, забирая на себя сложные броски. Больно прилетало по ногам не только привыкшему к этому Артему Лукоянову, но даже Александру Радулову.

Тимур Билялов уверенно вошел в игру, едва не скатился на нервозный мандраж во втором периоде, но полевые поддержали и вернули ему уверенность Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уже в третьем периоде Билялов вновь поймал баланс и выдал целую серию шикарных сейвов. Например, когда уже лежа оставлял щиток у штанги и доставал «железное» добивание, или перемещался пластаясь на льду лицом к своим воротам, но вовремя поставив клюшку в момент на пятаке. По итогу у Билялова в этом поединке 28 спасений и 96.6% отраженных бросков.

«Я думаю, он сегодня хорошо себя показал. Иногда даже неплохо, когда сразу в такую «мясорубку» бросают. Человек, особенно спортсмен, всегда мобилизуется. Он уже давно был готов играть, мы разговаривали об этом. Считаю, он проявил себя с лучшей стороны», - рассуждал после игры Зинэтула Билялетдинов.

Но на фоне всей этой позитивной истории возникает другой вопрос с толикой грусти. А что теперь делать с Артуром Ахтямовым, который так здорово заменял Тимура в течение месяца? У молодого голкипера стало отлично получаться на уровне КХЛ, и сажать в глубокий запас парня, поймавшего кураж сейчас очень опасно с психологической точки зрения. Как бы не навредить таким резким «ограничением», когда парень только стал проявлять себя. На вопрос о том, увидим ли мы Ахтямова еще в этом сезоне Билл не стал давать обещаний, ограничившись стандартным «посмотрим».

Вячеслав Войнов пока «плывет» в обороне, но хорош при помощи атаке

Еще одна история с едва вернувшимся в состав хоккеистом «Ак Барса». Вячеслав Войнов после продолжительного восстановления проводил вторую игру подряд, и за эти три дня так и не оставил однозначно положительного впечатления.

Сразу после возвращения в состав защитник сразу получил довольно солидный айс-тайм – у него 20:25 минут на льду в матче с «Сибирью». Однако при таком игровом времени некоторые вопросы к нему остались – как минимум к двум шайбам новосибирцев он «имел причастность».

Вячеслав Войнов вернулся ожидаемо полезно в нападении, но к его оборонительной игре есть вопросы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вчера же в моменте с голом Михаила Григоренко форвард ЦСКА накрутил Вячеслава как игрока ДЮСШ, прокинув тому шайбу между ног. Защитник даже не попытался сыграть «в тело», а просто прокатился мимо словно зритель.

«Сегодня отскоки шайбы были не на нашей стороне. И не на моей тоже, говоря о голе в наши ворота. Однако, Михаил Григоренко – мастер своего дела. Много обстоятельств сложились так, что он смог забить нам», - объяснял после игры в беседе с журналистами в раздевалке защитник.

Да, позже защитник исправился, когда в безнадежном моменте при навале соперника на ворота вовремя подставил клюшку и вынес «железный гол» с ленточки ворот. А в моменте с шайбами Радулова и Семенова набрал 2 очка за результативные передачи. Но эти заслуги можно отнести скорее к умению Войнова хорошо действовать в атаке, а вот с его оборонительными действиями не все так ладно. Надеемся, что вскоре и в защите Вячеслав подтянется на свой былой уровень.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»