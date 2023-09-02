Новые центры силы и MVP Билялов: «Ак Барс» переиграл ЦСКА, но не стоит впадать в эйфорию

«Ак Барс» обыграл ЦСКА в Москве со счетом 5:2 в первом матче сезона КХЛ 2023/24

Фото: ak-bars.ru

Лидеры «Ак Барса» дополняют друг друга

На льду «ЦСКА-Арены» мы увидели мощнейший «Ак Барс», в котором есть сразу несколько «центров силы».

Классно подлавливали и перехватывали шайбу Дмитрий Яшкин, Станислав Галиев, Вадим Шипачев, Александр Радулов. Мы в очередной раз увидели, как каждый из этих хоккеистов способен как создавать себе моменты, так и решать их.

Но, пожалуй, главным открытием этого матча, несмотря на отсутствие заброшенных шайб, стал Кирилл Семенов, который нынешним летом словно переродился. Он и в казанском предсезонном турнире показал, как умеет убегать в отрыв и решать моменты. Но тогда казалось, что хоккеист просто позволяет себе чуть больше в неофициальных встречах и потому так вальяжно использует шансы творить нестандартные ситуации.

Как оказалось, в новом сезоне Кирилл все так же заряжен. Он выгрызает себе пространство, ищет возможность подловить соперника и убежать, развивая отличную скорость. Даже нереализованный буллит показал, как классно он умеет двигаться на льду, при этом искусно работая руками.

Возвращаясь к лидерам, важно отметить, что все они дополняют друг друга. Посмотрите на состав спецбригады, которая выходила на розыгрыш большинства в формате «4 на 3». Здесь Яшкин, Галиев, Шипачев и Радулов – буквально сборная солянка из всех ведущих звеньев. И это работало! При игре «5 на 4» добавлялся Никита Лямкин. И это снова работало!

Важно отметить, что лидеры «Ак Барса» дополняют друг друга Фото: ak-bars.ru

Что еще важнее, эти самые «центры силы» в команде абсолютно не оттягивают игру на себя. Наоборот, каждый создает свои возможности сам и делает результат, но при возможности легко отдает на партнеров. Вадим Шипачев ожидаемо оформил свою юбилейную шестисотую результативную передачу, установив рекорд КХЛ. Не это ли гармония, к которой обычно стремятся чемпионские команды?

Но…

Но сейчас самое важное – не потерять голову от победы над действующим чемпионом. Давайте честно. Это был не ЦСКА образца прошлой весны – мы увидели очень разобранную и нервированную команду. Ситуация вокруг Ивана Федотова точно не добавила ей внутренней стабильности и уверенности. А к началу игры этот клубок нервов только разрастался. Много стычек, много брака в передачах и проигранных единоборств – совсем не то, чем отличается ЦСКА последних лет.

«Странно, но присутствовало какое-то волнение у нас. Особенно поначалу, в первом периоде. Вкатывались в большинство – две попытки, чтобы в зону войти. Дали себе шанс, когда счет был 2:3. Хотелось бы сказать, что ребята хотели, но не получилось. Было много неестественных для наc действий», – рассуждал после игры главный тренер «армейцев» Сергей Федоров.

Билялетдинову необходимо объяснить, что внушительный результат может быть обманчив Фото: ak-bars.ru

И действительно, 10 потерь у ЦСКА против двух у «Ак Барса» демонстрируют, кто в этом поединке держал клюшку твердо. Зинэтуле Билялетдинову сейчас необходимо, что называется, поставить ребятам голову на место и объяснить, что внушительный результат может быть обманчив. Поэтому нужно успокоиться, не дать куражу заполнить головы и готовиться к серьезной битве с «Трактором». В понедельник будет намного сложнее.

Дисциплина в команде обескураживает

Тем более что не без ложки дегтя оказалась эта бочка меда. 12 минут штрафного времени казанцы «выбили» только за первую двадцатиминутку. А под конец периода умудрились остаться втроем. Благо, «армейцы» тоже пару раз срывались на перепалки, что помогло удержать минимальное преимущество.

На старте второго периода уже при сидящем в штрафбоксе Шипачеве Дамир Жафяров ставил подножку за своими воротами и садился вторым, за что «армейцы» все-таки наказали «Ак Барс» и сравняли счет.

Всего казанцы отыграют в этом поединке 22 минуты в меньшинстве – больше периода! К счастью для Билялетдинова и его команды, ЦСКА в этот день был непривычно нехладнокровен и многочисленными возможностями практически не воспользовался. Настаиваем, что дело в нервотрепке вокруг ситуации с Федотовым. После матча Сергей Федоров, не сильно зашифровывая смысл, намекнул, что не узнал свою команду.

Всего казанцы провели в штрафном боксе в игре с ЦСКА 22 минуты. Больше периода! Фото: ak-bars.ru

«Сегодня у нас брака было сильно больше, чем мы ожидали. Не знаю, что произошло», – заявил в эфире главный тренер «армейцев». Следующий соперник казанцев таких выкрутасов может не простить. Дальше будут команды с более стабильной внутренней обстановкой.

Тимур Билялов выдал суперматч. Не без помощи партнеров

37 из 39 бросков забрал вчера голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, заслуженно получив тюбетейку лучшего игрока матча от Радулова. Два пропущенных гола – стандартная ситуация для Тимура, даже если отталкиваться от межсезонья. Больше татарстанский воспитанник не пропускал.

Накануне Билялов здорово перемещался на ленте, вовремя подставлял щитки в шпагате, а на добивании подчищал «ловушкой». Не без огрехов – тот же незасчитанный гол пришел из-за того, что казанский вратарь не смог зафиксировать шайбу после не самого сильного наброса.

Билялов оформил 37 сейвов и стал лучшим игроком матча в составе «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Плюс Тимуру здорово помогли партнеры – 22 броска полевые игроки приняли на себя. Хорошая игра в исполнении казанского голкипера. Но, как и всей остальной команде, не стоит терять голову. Это был не самый сложный матч, впереди куда более серьезные проверки на прочность.

Кажется, российский хоккей ждут еще более сложные времена

К сожалению, все предматчевые расклады вчерашних финалистов Кубка Гагарина и мандраж от старта нового сезона затмила одна тема – судьба Ивана Федотова. До игры все гадали, сыграет ли вратарь ЦСКА с «Ак Барсом» или все-таки нет. И это самая большая трагедия нынешнего Кубка Открытия. Ибо сам хоккей ушел на второй план.

Буквально за четыре дня до старта сезона КХЛ дала большую пресс-конференцию, где Алексей Морозов уверял, что регистрация контракта Федотова – формальный процесс, и если позиция Международной федерации хоккея не поменяется, вратарь сыграть в матче не сможет.

«Федотов подписал контракт, лига его зарегистрировала. Но там стоит пометка о дисквалификации до 31 декабря 2023 года. Мы его заявили на сезон, но Иван дисквалифицирован Международной федерацией хоккея. Юристы работают над вопросом. Если ничего не изменится, 1 сентября Иван не сыграет», – говорил президент КХЛ.

В защиту Федотова выступила Генпрокуратура и направила предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд Фото: ak-bars.ru

Однако в день начала сезона его мнение как-то резко поменялось. Оказалось, что в деле уже задействованы и силовые структуры, и даже Генпрокуратура России выдала свое разрешение на выступление Ивана в КХЛ: в официальной формулировке это ведомства звучали слова о «недопустимости нарушать права гражданина на труд».

«Как и обещал вам ранее, что мы встретимся перед игрой и обсудим статус Ивана Федотова, поэтому сейчас я хочу заявить: команда ЦСКА подала заявку на матч и включила в нее Ивана Федотова. КХЛ приняла заявку, по базе ЦРБ заявка прошла. Поэтому Иван Федотов сегодня сыграет в матче.

Также я хочу проинформировать, что КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права гражданина Российской Федерации на труд. В его защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и также обязала допустить Ивана до участия в соревновании, поэтому он сегодня примет участие в матче», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов с некоторым волнением в голосе. Отчего бы вдруг?

IIHF же пока проявила себя не слишком кровожадно. В опубликованном во время матча заявлении Федерация объявила, что оштрафовала ФХР на 5000 швейцарских франков, поскольку та позволила сыграть Федотову за ЦСКА без проведения легитимного трансфера. Если история продолжится в сезоне, то дело будет передано в Дисциплинарную комиссию IIHF, которая может наложить дополнительные санкции на игрока, ЦСКА и ФХР. А это уже совсем другие последствия.

А стоит ли фигура Федотова того, чтобы ссориться с международным хоккеем? Фото: ak-bars.ru

Самое обидное, что к этой дурно пахнущей истории невольно оказался приплетен и «Ак Барс». Если бы ЦСКА решал свои дела с IIHF, НХЛ и «Филадельфией» в матче с другой командой, согласитесь, нам было бы лучше. Однако, в акте неповиновения «армейцев», так или иначе, будет упомянут бренд «Ак Барс». И это не самый лучший бэкграунд.

Но еще больше после вчерашнего поединка заставляет задуматься другое. А стоит ли фигура Ивана Федотова ссоры со всем международным хоккеем? Пять пропущенных шайб, странные кульбиты при выходе из ворот и нервозность в действиях – точно не такого голкипера хотели себе «армейцы», когда вступили в перепалку с «Филадельфией» и IIHF. Неужели на одном Федотове свет клином сошелся, чтобы продолжать гнуть свою линию и не дать ему поднабрать форму до Нового года, когда он сможет легально выступить в КХЛ?

ЦСКА – Ак Барс – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

0:1 – 16 Кагарлицкий (Яшкин)

1:1 – 23 Нестеров (Окулов, Григоренко)

1:2 – 36 Яшкин (Журавлев)

1:3 – 36 Дыняк (Лукоянов, Лямкин)

2:3 – 46 Дыбленко ()

2:4 – 52 Радулов (Шипачев, Галиев)

2:5 – 53 Шипачев (Лямкин, Радулов)