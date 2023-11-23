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Из Зеленодольска в зону СВО отправят четыре новых УАЗа
В зону спецоперации из Зеленодольского района на передовую уже сегодня отправятся два новых автомобиля УАЗ, еще два готовятся к отправке. В пресс-службе муниципального образования «Татар-информу» пояснили, что автомобили предоставило одно из предприятий Зеленодольска, но какое конкретно не стали называть, чтобы сохранить анонимность.
Гуманитарная поддержка бойцам СВО является одним из приоритетных направлений в Зеленодольском районе. На сегодняшний день от района на передовую направлено более 60 тонн гуманитарного конвоя.
Все запросы, поступающие от участников СВО и их семей, берутся в работу. Открыто восемь пунктов сбора гуманитарной помощи. Активно работает отделение «Боевое Братство», фонд «Защитники Отечества».
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранеее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольском районе старшеклассницы приготовили лапшу для бойцов СВО.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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