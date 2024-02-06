Из Зеленодольска в зону СВО отправили 25 тонн гуманитарной помощи

Сегодня из Зеленодольска в зону спецоперации отправили 25 тонн гуманитарной помощи на сумму 8 млн рублей. С начала года это второй по счету гумконвой для военнослужащих земляков, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района.

По просьбам бойцов им направлены два автомобиля «УАЗ» для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.

Представитель компании «Мостопоезд-33» из поселка Васильево рассказал о собственном производстве — печах, которые также отправили бойцам. «У них уникальная запатентованная технология, создано более 100 штук», — пояснили в администрации.

Гуманитарная помощь отправится и в подшефные города Татарстана — Лисичанск и Рубежное. Туда зеленодольцы доставят стройматериалы, продукты, одежду и также печи.

Поддержка бойцов СВО — одно из приоритетных направлений в работе республики. В 2023 году только от Зеленодольского района было направлено 24 гумконвоя на 120 тонн.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что от «Боевого братства» и неравнодушных зеленодольцев было направлено 5 тонн гуманитарной помощи на сумму 5 млн рублей.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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