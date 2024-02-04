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Зеленодольцы отправили землякам две «Нивы», коптеры и печки
Из Зеленодольска в зону СВО отправлено более 7 тонн гуманитарной помощи. Сумма составила порядка 5 млн рублей.
«Землякам доставят 2 автомобиля „Нива“, коптеры, прицельные планки, аккумуляторы, печки, стиральные машины, газовые баллоны, горелки, спальные мешки, теплую одежду, индивидуальные посылки», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
В отправке приняли участие представители отделения «Боевого братства», родственники солдат и неравнодушные жители.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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