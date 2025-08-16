Из Зеленодольска отправили 60-й, юбилейный гуманитарный конвой в зону СВО

В Зеленодольске состоялась отправка юбилейного, 60-го гуманитарного конвоя для участников специальной военной операции. В церемонии приняли участие мэр города Михаил Афанасьев, депутаты, ветераны СВО, представители военного комиссариата и местного отделения «Боевого братства».

В колонну вошло порядка 20 тонн стройматериалов, обмундирования, а также квадрокоптер, рации и другие товары. Формирование груза велось с учетом просьб военнослужащих и при поддержке руководителей организаций и предприятий района.

«Очень здорово, что в Зеленодольске ведется активная работа по поддержке наших бойцов, я знаю, как они этого ждут. Сегодня мы также работаем с ветеранами спецоперации, объединяемся, ведь это необходимо каждому из нас», – рассказал Виталий Ильин.

Виталий ушел на фронт добровольцем, служил в ЛНР и в Курской области. В марте он вернулся домой и сегодня возглавляет общественную организацию «Ветераны СВО» Зеленодольска. Организация действует при поддержке депутата Госсовета РТ, генерального директора холдинговой компании «Ак Барс» Ивана Егорова.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев подчеркнул, что не ограничится участием в церемонии: уже в понедельник он отправится в зону спецоперации с гуманитарной миссией.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.