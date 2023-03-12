Зеленодольск отправил партию канцтоваров для детей Донбасса

В Донецкую народную республику из Зеленодольска отправили очередной транспорт с гуманитарным грузом. В него вошла крупная партия канцтоваров для детей из города Снежное.

Для школьников были направлены альбомы для рисования, цветные карандаши, цветная бумага, акварельные краски, ручки, тетради, фломастеры и многое другое — всего более 2 тыс. единиц.

Поддержать детей ДНР решила директор сети магазинов канцтоваров Ольга Катыхина. К ней обратился член организации «Боевое братство» Руслан Хасанов.

«От него я узнала, что дети ДНР нуждаются в канцтоварах для учебы и творчества. Ни секунды не раздумывала — сразу решила, что будем помогать. Буквально за неделю собрали партию из 10 коробок и с первым же транспортом отправили в ДНР. Впереди новый учебный год, а значит, наша помощь еще понадобится», — рассказала Ольга.

Помимо канцтоваров, зеленодольцы направили медикаменты и продукты питания, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

В Зеленодольском районе открыты девять пунктов сбора гуманитарной помощи: в населенных пунктах Осиново, Васильево, а также Нурлатах, Больших Ключах, Айше, Октябрьском и три точки в Зеленодольске.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольском районе установили памятную доску на доме участника спецоперации.