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В Зеленодольском районе установили памятную доску на доме участника спецоперации
Сегодня в поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана организовали торжественный митинг, посвященный установке мемориальной доски на доме Сергея Чумарова. Он погиб в прошлом году в ходе специальной военной операции на Украине.
Чумарову было 54 года, когда он решил отправиться добровольцем на специальную военную операцию, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Митинг организовала региональная общественная организация ветеранов боевых действий, военнослужащих запаса пограничных и других родов войск Татарстана «Щит Отечества».
Мероприятие прошло при участии главы Октябрьского поселения Александра Дементьева, военного комиссара Зеленодольска Ильшата Паймурзина, руководителя местного «Щита Отечества» Дамира Биктимирова, супруги Сергея и его сослуживцев.
«От имени главы района Михаила Афанасьева хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Сергея Александровича. Наши ребята делают все, чтобы сохранить благополучие нашей страны, на их примере мы будем воспитывать подрастающее поколение!» — заявил Дементьев.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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