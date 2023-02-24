В Зеленодольском районе установили памятную доску на доме участника спецоперации

Сегодня в поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана организовали торжественный митинг, посвященный установке мемориальной доски на доме Сергея Чумарова. Он погиб в прошлом году в ходе специальной военной операции на Украине.

Чумарову было 54 года, когда он решил отправиться добровольцем на специальную военную операцию, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Митинг организовала региональная общественная организация ветеранов боевых действий, военнослужащих запаса пограничных и других родов войск Татарстана «Щит Отечества».

Мероприятие прошло при участии главы Октябрьского поселения Александра Дементьева, военного комиссара Зеленодольска Ильшата Паймурзина, руководителя местного «Щита Отечества» Дамира Биктимирова, супруги Сергея и его сослуживцев.

«От имени главы района Михаила Афанасьева хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Сергея Александровича. Наши ребята делают все, чтобы сохранить благополучие нашей страны, на их примере мы будем воспитывать подрастающее поколение!» — заявил Дементьев.