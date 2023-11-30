Из-за засухи производство зерна в Татарстане снизилось более чем на 30%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане на 1 ноября 2023 года произведено более 3,7 млн тонн зерна, включая кукурузу. Это на 31,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении в России.

Несмотря на это, следует из данным статистики, Татарстан занял второе место по урожаю зерновых в Приволжском федеральном округе. Больше собрано только в Саратовской области — почти 5,7 млн тонн зерновых.

Чуть меньше, чем годом ранее, оказался урожай свеклы — 1,5 млн тонн — на 1,2% меньше, чем в 2022-м. Однако по урожаю подсолнечника год оказался для Татарстана, наоборот, более урожайным, — 278 тыс. тонн — +69,7%.

Кроме того, собрано 872 тыс. тонн картофеля, что составляет 95,5% к объему на 2022 год, а также 247,5 тыс. тонн овощей — 90,8%.

Как отмечал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров, 2023 год выдался жарким и засушливым. «Год был специфичный, довольно-таки засушливый. Весна пришла рано, и начали сеять. А после этого несколько дней держались морозы. Около 50 тыс. га озимых культур потеряли. Кто-то пересеял, а кто-то не стал этого делать», — поделился он.