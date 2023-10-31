Марат Зяббаров заверил, что в Татарстане имеется необходимый объем зерна

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Татарстан в этом году получил необходимый для внутренней потребности объем зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Та потребность, которая республике необходима, у нас этот объем зерна имеется. Переходящие с прошлого года остатки зерна также имеются. Проблем с зерном, с кормами, с зерном для муки для хлебопеков нет», – сказал глава Минсельхозпрода.

В прошлом году аграрии республики собрали более 5 млн тонн зерна, в этом году из-за жары и засухи смогли заложить в амбарах 3,5 млн тонн зерновых, напомнил министр. Он добавил, что 2021 год тоже был засушливый, тогда удалось получить 3,2 млн тонн зерна.

«Год был специфичный, довольно-таки засушливый. Весна пришла рано, и начали сеять. А после этого несколько дней держались морозы. Около 50 тыс. га озимых культур потеряли. Кто-то пересеял, а кто-то не стал этого делать», – отметил Зяббаров.

По его словам, все весенне-полевые работы были проведены вовремя, но на полях не хватило влаги.