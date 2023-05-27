Из-за заморозков в начале мая в Татарстане пересеяли 22,5 тыс. гектаров культур

В Татарстане в результате майских заморозков пострадали 30 тыс. гектаров посевов, пересеяны 22,5 тыс. гектаров. Об этом на субботнем совещании доложил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

«Заморозки с 7 по 11 мая, когда температура воздуха опускалась ниже минус 6-8 градусов, повредили точки роста растений, в том числе и многолетних трав, что остановило их рост и развитие. Из пострадавших 30 тыс. гектаров посевов пересеяно 22,5 тыс. Оставшиеся площади приходятся на многолетние травы», – рассказал министр.

Он подчеркнул, что в муниципалитетах, где ситуация с первым укосом тяжелая, нужно предпринять срочные меры по обеспечению кормовой базы.

Также глава ведомства сообщил, что на сегодня 13 районов Татарстана начали заготавливать корма.