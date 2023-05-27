На сегодня 13 районов Татарстана начали заготовку кормов — это Нурлатский, Пестречинский, Дрожжжановский, Алькеевский, Заинский, Буинский, Апастовский, Агрызский, Аксубаевский, Азнакаевский, Актанышский, Балтасинский, Тетюшский, Муслюмовский и Ютазинский районы. Об этом на субботнем совещании доложил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

«Погодные условия текущего года диктуют нам быть более бережливым к имеющимся запасам кормов. В среднем по республике имеется запас прошлогодних кормов на 6 месяцев, то есть хватит до 1 ноября без учета подкормки зеленой массой. Однако ситуация в разрезе районов отличается», — подчеркнул министр.

Он попросил глав муниципальных образований взять под личный контроль организацию своевременной и качественной кормозаготовки.

Всего в республике имеется 808 самоходных кормоуборочных комбайнов, 523 самоходных косилок, почти 4,7 тыс. тракторных косилок, почти 1,9 тыс. пресс-подборщиков и другой набор техники, способный заготавливать ежедневно до 120 тыс. тонн сенажной массы и 62 тыс. тонн сена, сообщается на сайте Правительства.