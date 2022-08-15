Из-за языческих тату пленных наемников с «Азовстали» подозревают в практике магии

На теле сдавшегося с комбината «Азовсталь» в Мариуполе пленного шведского наемника Матиаса Густавссона обнаружили Валькнут – языческий магический символ. Густавссон участвовал в спецоперации на стороне ВСУ.

Символ представляет из себя переплетение трех треугольников и является древнегерманским языческим символом, которые имеет мистическое значение, передает РИА Новости. При этом на другую руку наемника нанесен один из традиционных орнаментов украинской вышиванки.

Сейчас Густавссон проходит обвиняемым по делу о наемничестве. Чуть раньше стало известно, что пятерым наемникам огласили наказание – троим из них грозит расстрел.