Из-за холодов в Казани на неделю перенесли «Международный день соседей»

Праздник «Международный день соседей» пройдет 3 июня в Казани на территории парка «Калейдоскоп». Об этом сообщил исполнительный директор регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ, член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы уже пятый год проводим такой праздник для жителей, чтобы объединить соседей в дружное сообщество. Его цель — чтобы собственники домов не только обсуждали негативные вопросы, но и принимали определенные решения. „Международный день соседей“ пройдет 3 июня. На празднике выступят творческие коллективы города», — сказал он.

Такие праздники ежегодно проводились в Казани начиная с 2017 года. В первые два года они были организованы на озере Харовое, в 2019 году — в парке имени Урицкого, в 2021-м — в парке «Белые цветы».

Мероприятие «Международный день соседей» пройдет в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия». Изначально праздник планировали провести 27 мая, но организаторы приняли решение о его переносе на неделю из-за холодов.