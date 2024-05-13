Из-за холодной погоды в Челнах перенесли отключение горячей воды на конец мая

Исполком Набережных Челнов сообщил о переносе начала гидравлических испытаний на 28 мая. Опрессовка должна была стартовать во вторник, 14 мая, в юго-западной части города — в поселках Сидоровка, ГЭС и Замелекесье.

С 28 мая горячей воды не будет в поселках Сидоровка, ГЭС, Замелекесье (объекты 20, 21, 22 микрорайонов — полностью; гимназия № 14, жилые дома по адресам ул. Гостева 7, 7а, 7б; на промплощадках и БСИ.

Данное решение власти приняли из-за прохладной погоды, а также по многочисленным просьбам челнинцев.

Перенос гидравлических испытаний на более поздние сроки означает, что теплоэнергетикам придется в более сжатые сроки готовить сети к зиме. Все регламентные работы, запланированные на летний период, остаются.

Работники НЧТС проверят на плотность и прочность более 740 километров тепловых сетей. Специалистам предстоит также отревизировать более 7 тыс. запорной арматуры, 700 компенсаторов, 2,5 тыс. камер и колодцев.

Как и было запланировано ранее, работы будут проводиться поэтапно: два — в юго-западной части города (ГЭС, ЗЯБ, Сидоровка, Замелекесье) и четыре — в северо-восточной (Новый город).

О датах последующих этапов гидравлических испытаний сообщат дополнительно.

Ранее власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на май в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». В мэрии предупредили, что сроки могут быть скорректированы. Подробнее – в материале «Татар-информ».