Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на май

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на май в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». В мэрии предупредили, что сроки могут быть скорректированы.

На магистральных и квартальных тепловых сетях проведут гидравлические испытания с постепенным понижением температуры ГВС и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям.

Так, планируется, что с 14 мая по 17 мая горячей воды не будет в ряде домов по улицам Адоратского, Амирхана, Беломорская, Максимова, Коломенская, Ленинградская, Симонова, Чапаева, Челюскина, Четаева, Маршала Чуйкова, пр. Ямашева.

С 14 по 28 мая останутся без горячей воды жители ряда домов по улицам 2-я Ленинградская, Адоратского, Айдарова, Академика Павлова, Ф.Амирхана, Белинского, Бондаренко, Воровского, Поселок Воровского, Восстания, Восход, Гаврилова, Гагарина, Годовикова, Голубятникова, Декабристов, Дементьева, Енисейская, Ибрагимова, Карагандинская, Копылова, Академика Королева, Короленко, О.Кошевого, Академика Лаврентьева, Ленинградская, Лукина, Лядова, Максимова, Молодежная, Мусина, Профессора Мухамедьярова, Октябрьская, Побежимова, Пржевальского, Северополюсная, Симонова, Трамвайная, Тэцевская, Чапаева, Челюскина, Маршала Чуйкова, Шадрина, Я. Гашева и Х.Ямашева.