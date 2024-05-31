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Новости Татарстана и Казани
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Из-за возведения газопровода в Казани на сутки перекроют участок Право-Булачной
В Казани из-за строительства газопровода частично ограничат движение транспорта и пешеходов по ул. Право-Булачной. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Так, с 21:00 1 июня и до 18:00 следующего дня полностью перекроют проезжую часть и тротуар у здания №29.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением ремонтных работ по Право-Булачной на участке от ул. Джалиля до ул. Чернышевского изменят схему движения автобусов №15, 29, 75, а троллейбус №2 приостановит курсирование.
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