Из-за возведения газопровода в Казани на сутки перекроют участок Право-Булачной

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Казани из-за строительства газопровода частично ограничат движение транспорта и пешеходов по ул. Право-Булачной. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Так, с 21:00 1 июня и до 18:00 следующего дня полностью перекроют проезжую часть и тротуар у здания №29.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением ремонтных работ по Право-Булачной на участке от ул. Джалиля до ул. Чернышевского изменят схему движения автобусов №15, 29, 75, а троллейбус №2 приостановит курсирование.