Из-за дорожных работ в Казани изменят схему движения автобусы №15, 29, 75

С завтрашнего дня, 1 июня, в Казани три автобусных маршрута – это №15, 29, 75 – изменят схему движения, а троллейбус №2 и вовсе прекратит курсирование. Об этом сообщается в телеграм-канале Комитета по транспорту.

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ по Право-Булачной на участке от ул. Джалиля до ул. Чернышевского.

Так, с 21.00 1 июня и до завершения работ автобусы будут двигаться в прямом направлении: ул. Право-Булачная – ул. М.Межлаука – ул. Московская – ул. Ташаяк – пл. Тысячелетия и далее по маршрутам. В этот же период времени кольцевой троллейбусный маршрут №2 «Станция метро площадь Тукая – ул. Академика Арбузова» будет закрыт.