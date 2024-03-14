Из-за недружественных стран число избирательных участков за рубежом сократилось на треть

В других странах образованы 295 избирательных участков для голосования на выборах Президента РФ. В виду враждебных действий властей ряда государств их количество сократилось на треть по сравнению с предыдущими выборами. Об этом сказал зампред Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности, полпред Совфеда в ЦИК РФ Александр Терентьев, который принял участие в открытии Информационного центра Центризбиркома России.

К примеру, в Германии в этом году открыто только два избирательных участка, ранее было 15. Всего во время избирательной кампании 2018 года их число равнялось 401.

Кроме того, в этот раз на цифровые ресурсы ЦИК России обрушился шквал кибератак — 12 млн.

Несмотря на всё это, избирательная система готова к проведению президентских выборов, считает Терентьев.