Терентьев: Избирательная система готова к выборам Президента России

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Избирательная система готова к проведению президентских выборов. Об этом сказал зампред Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности, полпред Совфеда в ЦИК РФ Александр Терентьев, который принял участие в открытии Информационного центра Центризбиркома России.

Всего в инфоцентре аккредитовалось 1 447 представителей 90 СМИ, половина из них — зарубежные. По всей стране освещать ход голосования будут более 12,6 тыс. представителей 2 458 СМИ. На мероприятии присутствовало много зарубежных наблюдателей — это подчеркивает значительный интерес в мире к данной избирательной кампании.

Терентьев отметил, что доклад председателя ЦИК России Эллы Памфиловой раскрыл большую проведенную работу и полную готовность избирательной системы к выборам Президента РФ.

Этап выдвижения и регистрация кандидатов прошел с соблюдением всех правовых норм. Изготовлено более 113 млн избирательных бюллетеней. Свыше 94 тыс. УИК по всей России готовы к основным дням голосования. С целью обеспечения безопасности, прежде всего в новых регионах, предусмотрены резервные и передвижные пункты голосования.

Из 112,3 млн избирателей около 2,3 млн граждан, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях, уже отдали свои голоса в ходе досрочного голосования, проходившего с 25 февраля.

Организовано видеонаблюдение, во всех субъектах РФ созданы центры общественного наблюдения за выборами — это организационные структуры общественных палат регионов.

При организации используются самые современные избирательные стандарты, созданы условия для голосования людей с ОВЗ, в чем им будут помогать более 60 тыс волонтеров. Подано 5 195 348 заявлений на сервис «Мобильный избиратель» и 4 786 582 на ДЭГ.

Проведена большая информационно-разъяснительная работа. В рамках проекта «ИнформУИК» более 330 тыс членов УИК посетили 57,5 млн домохозяйств во всех регионах. Уточнено свыше 81 млн сведений об избирателях. Широко велось информирование через традиционные СМИ, более 200 млн просмотров материалов ЦИК РФ в Интернете.

По мнению Александра Терентьева, представленная информация раскрывает глубину проработки всех вопросов, касающихся организации избирательного процесса и нацеленность на успешное проведение выборов Президента России с учетом всех имеющихся вызовов.

Проголосовать на выборах Президента России можно будет 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего российского лидера Владимира Путина (самовыдвиженец).