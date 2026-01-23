Из-за веса медленно умирала: как врачи РКБ Татарстана спасают тех, кто страдает ожирением

Свыше 2 миллиардов людей на Земле имеют избыточный вес, и их будет становиться все больше. Врачи изобретают новые методы, которые дарят новую жизнь, даже людям с крайней степенью ожирения. В РКБ Татарстана освоили одну из таких прорывных методик. В чем ее суть? Как изменилась жизнь первых пациентов? Об этом – в материале «Татар-информа».





Ларисе Калашниковой 51 год. Вот уже 15 лет она болеет сахарным диабетом, к которому привел избыточный вес

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Число людей с ожирением будет расти

Ожирение – одна из основных проблем XXI века. Сегодня как минимум четверть населения планеты имеет избыточный вес, и доля таких людей, по прогнозам, будет только увеличиваться. Проблема актуальна независимо от социального статуса, возраста, пола и места проживания. Страдают от этого и дети, и взрослые.

Причин у этого явления несколько:

люди активно потребляют высококалорийную еду;

люди стали меньше двигаться – это обратная сторона технического прогресса;

люди испытывают много стресса и зачастую заедают сложности.

На тяжелых стадиях ожирение влечет за собой массу негативных последствий для здоровья и является фактором развития сердечно-сосудистых патологий, диабета второго типа, онкологии, проблем с репродуктивной функцией. При лишнем весе часто страдает опорно-двигательный аппарат. Дело доходит до замены коленного сустава.

Помочь людям с ожирением призвана бариатрическая хирургия. Ее суть – уменьшение размеров желудка Фото: пресс-служба РКБ

«Мы не делаем никаких разрезов, а проводим прибор через рот»

Помочь людям с ожирением призвана бариатрическая хирургия. В год во всем мире проводится до 600 тысяч таких операций. Их суть – уменьшение размеров желудка, благодаря чему чувство насыщения появляется быстрее, объем съедаемого сокращается, а масса тела постепенно снижается.

«Перспективным направлением в бариатрии является гастропластика. Мы не делаем никаких разрезов, ничего не удаляем. Мы заводим в ротовую полость специальное устройство – эндоскоп. Мы доводим его до желудка и накладываем швы на орган изнутри. Желудок ушивается, и его объем уменьшается на 75-80%», – объяснил заведующий отделением эндоскопического отделения Республиканской клинической больницы Татарстана Марат Назмеев.

Марат Назмеев: «Перспективным направлением в бариатрии является гастропластика» Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Врач добавил, что это обратимая операция, то есть желудок можно вернуть к прежним размерам. Но вряд ли пациенты захотят этого.

15 ноября 2025 года в РКБ были прооперированы два пациента с крайней степенью ожирения – мужчина и женщина. Татарстанская клиника стала первой, кто принес методику гастропластики в Поволжье.

«Ранее в России такие операции выполняли в Москве, Санкт-Петербурге и Махачкале. Провести подобное в РКБ нам помог наш большой друг Александр Смирнов – профессор, доктор медицинских наук, руководитель эндоскопической службы НИИ хирургии и неотложной хирургии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета», – отметил Марат Назмеев.

«Татар-информ» рассказывает историю пациентки, которой помогли татарстанские врачи под чутким руководством коллеги из Северной столицы.

«Провести подобную операцию в РКБ нам помог наш большой друг Александр Смирнов (в центре)» Фото: пресс-служба РКБ

«Не задумываясь, согласилась на операцию»

Ларисе Калашниковой 51 год. Она живет в Пестречинском районе РТ. Вот уже 15 лет она болеет сахарным диабетом, к которому привел избыточный вес.

Женщина неоднократно пыталась похудеть. Однажды ей удалось сбросить 40 килограммов, но вес вернулся с наступлением локдауна.

«В декабре 2024 года меня направили в поликлинику РКБ на дополнительное обследование. Я тогда ходила по врачам для подтверждения группы инвалидности. Можно сказать, что я пришла получить галочку, оформить пенсию и медленно умирать дальше», – вспоминает Лариса Калашникова.

В поликлинике Лариса попала на прием к врачу-эндокринологу Анастасии Насейкиной. Женщина сказала, что медик буквально вдохнула в нее жизнь – эндокринолог заставила сдать ее всевозможные анализы. Ей прописали эффективные лекарства, от которых становилось легче.

Женщина неоднократно пыталась похудеть. Однажды ей удалось сбросить 40 килограммов, но вес вернулся с наступлением локдауна Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«В один день заведующая диабетологическим центром Чулпан Зайнуллина позвонила и предложила мне гастропластику. Не задумываясь, согласилась на эту операцию. Я сразу приехала в РКБ, обследовалась, строго выполняла все врачебные рекомендации», – рассказала Лариса Калашникова.

В назначенный день она очень переживала: боялась не проснуться после операции. По словам врачей, операция заняла около часа. Пациентку оперировали в субботу, а уже в понедельник ее выписали.

Теперь сама может развесить белье, приготовить ужин и выключить чайник

«Первые два-три дня дома я вставала лишь немного покушать, но есть-то даже не хотелось. Первую неделю мой рацион состоял из бульона и киселя, потом я перешла на детское пюре. Маленькая баночка растягивается на два-три приема пищи. Мне хватает этого, я не зациклена на еде, как раньше. Сейчас я ем все мягкое: авокадо, паштет. Пробовала рис и гречку, но, видимо, желудок пока не готов», – рассказала женщина.

Через неделю она уже села за руль. Через месяц врачи разрешили женщине плавать. Сейчас Лариса с дочерью трижды в неделю ходят в бассейн. Всего за два месяца вес женщины снизился с почти 190 до 168 килограммов.

«Я стоял в коридоре и увидел нашу пациентку, приехавшую на обследование. Я был поражен и не верил глазам. Она впервые шла без поддержки дочери и без палочки, а главное – улыбалась. Вся наша врачебная бригада счастлива», – сказал Марат Назмеев.

Раньше Лариса могла стоять максимум пять минут, а затем скорее садилась. Теперь она сама может развесить белье, приготовить ужин и выключить чайник.

«Настрой у меня бодрый. Помню, как просыпалась с утра и ненавидела себя, а теперь хочу жить! Мечтаю увидеть внуков. А вообще хочу, чтобы пришла весна. У нас есть огород, и мне так хочется самой возиться в теплице. Раньше ведь я просто сидела на лавочке и командовала», – с горящими глазами рассказала Лариса Калашникова.

«Наверное, с крайней степенью ожирения можно справиться самому и без операции, но разве что в идеальных условиях. У человека должны быть железная воля и мотивация. Все мы люди, иногда нам нужен толчок и помощь. Операция не убирает вес, а дает тот самый толчок к его снижению. Если пациенты заинтересованы в своем здоровье, дальше они справятся без нас», – добавил Марат Назмеев.