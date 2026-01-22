Врачи РКБ РТ впервые в Поволжье уменьшили желудок пациента эндоскопически через рот

Фото: © Роман Баданов /«Татар-информ»

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана сделали гастропластику пациентам с ожирением. Эту технологию применили впервые в Приволжском федеральном округе.

Гастропластика выполняется без разрезов при помощи эндоскопа. С помощью устройства внутри желудка накладываются швы, и орган ушивается. После этого у пациента уменьшается объем желудка и изменятся пищевое поведение – все это ведет к снижению веса.

Первыми пациентами, попавшими на операцию в РТ, стали мужчина и женщина. Гастропластика у обоих пациентов прошла в один день. Их выписали из клиники уже через день после операции.