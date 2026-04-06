Из-за убыли сельского населения в РТ пересматривают работу ФАПов

В Татарстане 27 фельдшерско-акушерских пунктов обслуживают населенные пункты, в которых постоянно проживают менее 100 человек. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам сообщила заместитель министра здравоохранения РТ Гузалия Закариева.

«Проанализировали перемещение населения в сельских районах за десять лет. Кроме трех районов во всех остальных наблюдается естественная убыль. И эта динамика будет увеличиваться. По нормативам, ФАП должен обслуживать населенные пункты с населением от 100 до 900 человек», – рассказала она.

По словам Закариевой, ФАПы, обслуживающие населенные пункты, где проживают менее 100 человек, можно закрыть только по решению сельского совета, по итогам схода граждан.

«Сейчас там, где возможно, происходит укрупнение ФАПов. На близлежащий ФАП с учетом доступности возлагается обязанность по медицинскому обслуживанию населения», – отметила она.

Счетная палата РТ провела аудит эффективности использования средств бюджета республики, Территориального фонда обязательного медицинского страхования, выделенных в 2022 – 2024 годах и за девять месяцев 2025 года на организацию первичной медицинской помощи сельскому населению.

В период аудита медицинских учреждений в сельской местности Татарстана выявлено невостребованное имущество на сумму 55 млн рублей.

Как пояснила Закариева, часть из этого неиспользуемого оборудования нуждается в ремонте. «Летом прошлого года было выделено 350 млн рублей на ремонт медоборудования, до этого таких денег не было. Мы начали с ремонта «тяжелого» оборудования. Средства освоены полностью. Есть еще вопросы к оборудованию, которое не списано. Существующий регламент не позволяет быстро списать неработающее оборудование. Но по нему работа ведется», – подчеркнула она.

Замминистра здравоохранения РТ Ильнур Сибгатов добавил, что на списании находятся 54 объекта. «Но есть объекты, которые не подлежат списанию. Сейчас прорабатываем вопросы, чтобы оперативно передать их в муниципальную собственность», – заявил он.