Из-за трещины в дороге улицу Фучика снова перекроют и изменят схему движения транспорта

В Казани снова закроют для движения транспорта участок дороги по улице Фучика – от Ломжинской в сторону Чишмяле. Здесь будут проводить восстановительные работы по устранению трещины в проезжей части.

Из-за закрытия дороги временно изменятся схемы движения 11 автобусных и 3 троллейбусных маршрутов. По данным пресс-службы мэрии города, с 6.00 17 октября транспорт будет курсировать по новой двухполосной объездной дороге, расположенной параллельно перекрытому участку, вдоль домов по ул.Фучика. Сейчас на ней устанавливают элементы освещения, а также строят тротуар, которым пешеходы смогут пользоваться с понедельника.

На новом участке дороги будет обустроена контактная сеть троллейбусов. Объезжать аварийный участок будут троллейбусы №№5, 9, 12. Автобусы №№5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63, 68, 77 также будут объезжать аварийный участок по новой дороге.

Фото: схема пресс-службы мэрии Казани

Для этих маршрутов отменяется остановка «Ломжинская» в направлении 10-го микрорайона. Автобусы и троллейбусы будут останавливаться на остановке «Чишмяле», далее курсировать по своим маршрутам. Объехать аварийный участок по новой дороге можно будет и автомобилистам – для них установят дополнительные знаки и указатели.

Напомним, прошлой ночью дорогу на Фучика частично закрыли для транспорта из-за трещины в дороге. По данным специалистов, она появилась из-за размытия грунта.