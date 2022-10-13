На улице Фучика предстоящей ночью ограничат движение

Предстоящей ночью в Казани окажется закрыта для движения транспорта часть улицы Фучика около перекрестка улиц Фучика и Ломжинская. Об этом предупреждает мэрия столицы Татарстана.

«Участок дороги будет закрыт для транспорта с ночи 13 октября и до утра 14 октября», — уточняют городские власти. По их информации, причиной станет проведение восстановительных работ из-за трещины, появившейся на проезжей части.

Ранее аварийный участок изучили специалисты, они пришли к предварительному выводу, что здесь размыт грунт. Сегодня после 23 часов дорожные рабочие намерены вскрыть верхнее покрытие, чтобы заделать возможные трещины и провалы щебенкой.

Автомобилистов просят в ночные часы объезжать этот участок. Утром движение откроют вновь. Впрочем, восстановительные работы продолжатся после того, как будут подготовлены альтернативные пути объезда.

Кроме того, МУП «Метроэлектротранс» проинформировал в своем Telegram-канале, что с 22.00 13 октября до 6.00 14-го из-за провала на проезжей части от улицы Ломжинская до улицы Чишмяле временно приостанавливается движение троллейбусов маршрутов №5, 9 и 12.