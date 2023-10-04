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Из-за технического сбоя МВД попросило граждан отменить сегодня визиты в отделы ГИБДД
В МВД России проводятся работы по устранению сбоя информационных ресурсов ГИБДД РФ, сообщили в ведомстве.
По их информации, специалисты сейчас принимают меры к устранению причин.
МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.
О том, когда будет возобновлено оказание государственных услуг подразделениями Госавтоинспекции, будет сообщено дополнительно.
Ранее мы сообщали, что из-за сбоя в системе ГИБДД России временно нельзя зарегистрировать авто и получить права.
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