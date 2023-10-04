Из-за технического сбоя МВД попросило граждан отменить сегодня визиты в отделы ГИБДД

В МВД России проводятся работы по устранению сбоя информационных ресурсов ГИБДД РФ, сообщили в ведомстве.

По их информации, специалисты сейчас принимают меры к устранению причин.

МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

О том, когда будет возобновлено оказание государственных услуг подразделениями Госавтоинспекции, будет сообщено дополнительно.

Ранее мы сообщали, что из-за сбоя в системе ГИБДД России временно нельзя зарегистрировать авто и получить права.