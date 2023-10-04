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Из-за сбоя в системе ГИБДД России временно нельзя зарегистрировать авто и получить права
В работе федеральной информационной системы ГИБДД РФ произошел сбой, сообщает ТАСС.
По данным агентства, из-за сбоя оказалась затруднена выдача водительских удостоверений и процедура регистрации авто.
В данный момент специалисты устанавливают причины сбоя, а также работают над устранением неполадки.
МВД России в ближайшие часы просит граждан воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД, сообщает ведомство.
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