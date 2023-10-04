news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 4 октября 2023 14:10

Из-за сбоя в системе ГИБДД России временно нельзя зарегистрировать авто и получить права

Скопировать ссылку

В работе федеральной информационной системы ГИБДД РФ произошел сбой, сообщает ТАСС.

По данным агентства, из-за сбоя оказалась затруднена выдача водительских удостоверений и процедура регистрации авто.

В данный момент специалисты устанавливают причины сбоя, а также работают над устранением неполадки.

МВД России в ближайшие часы просит граждан воздержаться от посещения регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД, сообщает ведомство.

#госавтоинспекция
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100