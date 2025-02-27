Из-за теплой зимы дрозды остались зимовать в Татарстане

Дрозд-рябинник

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Из-за аномально теплой зимы дрозды-рябинники не стали улетать из Татарстана. Погодная аномалия повлияла и на поведение других птиц, обитающих на территории республики. Об этом рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья института фундаментальной медицины и биологии КФУ, доктор биологических наук Ильгизар Рахимов, пишет газета «Казанские ведомости».

«Дрозды – перелетные птицы, но в этом году из-за теплой зимы и богатого урожая рябины они никуда не улетели, решили остаться зимовать здесь. Дрозды буквально оккупировали парки Казани. И в других районах Татарстана такая же ситуация», – отметил исследователь.

В связи с этим Рахимов также уточнил, что многотысячные стаи дроздов-рябинников (он сам наблюдал стаю из примерно 2 тыс. птиц) не являются типичным явлением для региона.

Ученый также заметил, что благодаря малоснежности нынешней зимы совам не было необходимости перебираться в города, где легче добыть еду, в отличие от прошлого года. Тогда из-за глубокого снега они не могли охотиться на грызунов, и им пришлось перейти на рацион из синантропных птиц – воробьев и голубей. «А в эту зиму у нас было только одно сообщение о сове, прилетевшей в город», – констатировал биолог.

Среди редких птиц, посетивших Татарстан этой зимой, Рахимов упомянул сокола-дербника. Эту маленькую хищную птицу заметили в середине февраля в одном поселке под Казанью.