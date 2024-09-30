Из-за схода вагона грузового поезда в Татарстане изменены расписания нескольких рейсов

В связи со сходом одного порожнего вагона грузового поезда на станции Тихоново Куйбышевской железной дороги движение поездов временно приостановлено. Расписание нескольких рейсов изменено. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Пассажиры поезда №111 Москва – Круглое Поле будут доставлены со станции Тихоново на автобусах до станций Набережные Челны и Круглое Поле.

Для тех, кто едет поездом №112 из Круглого Поля в Москву, организуют трансфер от станций Круглое Поле и Набережные Челны до Тихоново для посадки в поезд №112.

Изменения коснулись маршрута пригородного поезда №6678, следующего из Нижнекамска в Ижевск. Теперь состав следует до Набережных Челнов согласно расписанию, однако дальше, до Ижевска, движение этого поезда отменяется.

По факту схода с рельсов вагона грузового поезда Камская прокуратура начала проверку. Кроме того, Центральным МСУТ СК России организована доследственная проверка.