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Из-за схода вагона грузового поезда в Татарстане изменены расписания нескольких рейсов
В связи со сходом одного порожнего вагона грузового поезда на станции Тихоново Куйбышевской железной дороги движение поездов временно приостановлено. Расписание нескольких рейсов изменено. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Пассажиры поезда №111 Москва – Круглое Поле будут доставлены со станции Тихоново на автобусах до станций Набережные Челны и Круглое Поле.
Для тех, кто едет поездом №112 из Круглого Поля в Москву, организуют трансфер от станций Круглое Поле и Набережные Челны до Тихоново для посадки в поезд №112.
Изменения коснулись маршрута пригородного поезда №6678, следующего из Нижнекамска в Ижевск. Теперь состав следует до Набережных Челнов согласно расписанию, однако дальше, до Ижевска, движение этого поезда отменяется.
По факту схода с рельсов вагона грузового поезда Камская прокуратура начала проверку. Кроме того, Центральным МСУТ СК России организована доследственная проверка.
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