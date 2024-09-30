Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Татарстане

На станции Тихоново Куйбышевской железной дороги в Татарстане произошел сход одного вагона грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Угрозы населению нет.

В настоящее время движение на данном участке временно приостановлено. Ожидается задержка пассажирских поездов, добавили в пресс-службе.