Из-за столкновения танкеров в Иркутской области ввели режим ЧС

В районе столкновения танкеров на реке Лене введен режим ЧС, сообщил губернатор Игорь Кобзев в телеграм-канале.

«На данный момент уточняем объем нефтепродуктов, которые попали в Лену. В районе введён режим ЧС. Есть запас сорбента и боновых заграждений. Ситуацию осложняет тот факт, что река - судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят работу, чтобы недопустить забор воды из реки», - указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на реке Лене в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина.

В настоящее время идет осмотр судов и допрос экипажей. Как сообщил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Евгеньевич Авдеев, судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв.

На данный момент возбуждено уголовное дело.