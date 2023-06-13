Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за столкновения танкеров в Иркутской области ввели режим ЧС
В районе столкновения танкеров на реке Лене введен режим ЧС, сообщил губернатор Игорь Кобзев в телеграм-канале.
«На данный момент уточняем объем нефтепродуктов, которые попали в Лену. В районе введён режим ЧС. Есть запас сорбента и боновых заграждений. Ситуацию осложняет тот факт, что река - судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят работу, чтобы недопустить забор воды из реки», - указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на реке Лене в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина.
В настоящее время идет осмотр судов и допрос экипажей. Как сообщил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Евгеньевич Авдеев, судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв.
На данный момент возбуждено уголовное дело.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа