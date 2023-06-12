На Лене столкнулись два танкера, часть топлива попала в реку

В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера, в результате оказалась повреждена емкость с 138 тоннами бензина на одном из судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На реке Лене в районе поселка Алексеевск произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина», — отметил собеседник агентства.

«Происходит истечение топлива в акваторию реки Лены», — уточнил источник. При этом в результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте позднее пояснили, что поврежденный танкер ТР-901 находился на ремонте в порту.

Начата доследственная проверка по статьям «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта» и «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» Уголовного кодекса РФ.