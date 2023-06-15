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В Казани мотоциклист получил травмы, столкнувшись с легковушкой
Сегодня в Казани произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом «Татар-информу» сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.
ДТП произошло сегодня в 12 часов дня на улице Тэцевской в Казани. 30-летний мотоциклист столкнулся с легковушкой Toyota Corolla. В результате происшествия мужчина получил различные травмы.
На место аварии прибыли медики скорой помощи.
Ранее «Татар-информ»сообщал, что в Казани произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. В результате аварии погибла 31-летняя рэп-исполнительница Альбина Сафарова.
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