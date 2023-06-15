news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 15 июня 2023 16:24

В Казани мотоциклист получил травмы, столкнувшись с легковушкой

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня в Казани произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом «Татар-информу» сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.

ДТП произошло сегодня в 12 часов дня на улице Тэцевской в Казани. 30-летний мотоциклист столкнулся с легковушкой Toyota Corolla. В результате происшествия мужчина получил различные травмы.

На место аварии прибыли медики скорой помощи.

Ранее «Татар-информ»сообщал, что в Казани произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. В результате аварии погибла 31-летняя рэп-исполнительница Альбина Сафарова.

Фото: Госавтоинспекция Казани

#ДТП #мотоциклисты
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное