Из-за снегопада в Казани 22 января усилят работу нескольких автобусов

Чтобы не допустить транспортного коллапса, в Казани 22 января планируется усилить работу автобусов №6, 29, 60, 43 и 89. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Комитета по транспорту исполкома столицы Татарстана Алексей Сидоров.

«Это необходимо, чтобы обеспечить перевозки жителей Авиастроительного района на тех участках, где будет затруднено движение трамваев. В связи с неблагоприятными погодными условиями возникли определенные трудности с движением трамваев в городе. Сейчас работа по очистке трамвайных путей налажена, привлечены дополнительные силы и средства», – рассказал спикер.

Сидоров заверил, что в ближайшее время планируется возобновить трамвайное движение на участках от улицы Серова до Караваево и от Караваево до улицы Химической.

«Снегопад сказался на работе общественного транспорта. Определенные трудности наблюдались в выполнении рейсов и расписания. Были перебои, но мы оперативно отрабатывали все возникшие ситуации, чтобы максимально быстро наладить работу общественного транспорта», – подчеркнул председатель Комитета по транспорту.

По его словам, для удобства жителей в казанском метрополитене запущен дополнительный, десятый поезд. И сейчас интервал движения между ними составляет пять минут вместо привычных девяти.

«Все необходимые меры по пешеходной доступности станций предприняты, подходы к станциям очищаются совместно с администрациями районов», – отметил спикер.

Сидоров добавил, что трудности с автобусами особенно наблюдались в пригородных поселках, где не достаточно хорошо получалось очистить конечные остановки. «К сожалению, снегопад не прекращался, и, несмотря на ту работу, которая проводилась, буквально через два часа снова появлялись снежные заносы. Низкопольному транспорту очень трудно преодолеть снежную кашу, которая образуется на тех участках, которые были очищены», – пояснил он.

Сообщения в соцсетях о том, что пассажирам приходилось толкать застрявшие в снегу автобусы, оперативно отрабатывались, заметил спикер. «Дорожные службы посыпали проезжую часть пескосоляной смесью, наносили реагенты, чтобы устранить гололед. Мы приносим извинения пассажирам, которые столкнулись с такой ситуацией. Получилось в данном случае: хочешь поехать – нужно немного подтолкнуть», – заявил он.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, Сидоров обратился к жителям города с просьбой по возможности максимально отказаться от поездок на личном транспорте. Кроме того, он попросил минимизировать передвижение по городу, если отсутствует явная необходимость в совершении поездок.

«На улицах города работает коммунальная техника. И чтобы не доставлять неудобств при очистке территории, необходимо все-таки пользоваться услугами общественного транспорта», – заключил председатель Комитета по транспорту.