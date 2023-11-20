Из-за снегопада на федеральные дороги в Татарстане вышли 127 единиц спецтехники

Из-за снегопада на федеральные дороги в Татарстане на круглосуточное дежурство вышли 127 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Для обеспечения безопасного проезда по федеральным автодорогам проезжая часть будет обработана противогололедными материалами, для очистки дорог привлечена дорожная техника», – отметили в ведомстве.

В частности, Татарстане на круглосуточном дежурстве находится 85 комбинированных дорожных машин, 10 тракторов со снегоуборочным оборудованием, семь автогрейдеров и 25 погрузчиков.

Водителей просят выбирать оптимальные маршруты движения и скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

В случае нештатной ситуации на федеральной дороге необходимо обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 8(843)273-54-08.

По данным Гидрометцентра России, с 20 ноября в ряде районов республик Татарстан, Чувашия, Марий Эл, а также Ульяновской области будет наблюдаться ухудшение погодных условий: снегопад, местами ледяной дождь с порывами ветра до 15-20 м/с.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани заработали горячие линии по вопросам уборки снега.