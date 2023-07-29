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Руc Тат
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Происшествия 29 июля 2023 19:43

Из-за сильного ливня в казанских автобусах появились «фонтаны»

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Из-за сильного ливня улицы Казани уже наполнились водой, а в автобусах бьют «фонтаны». В соцсетях очевидцы продолжают делиться кадрами последствий урагана.

«В метро вода течет прямо с потолка, а машины плавают по дорогам», – сообщают очевидцы.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что на Казань обрушился сильный шквалистый ветер и ливень с грозой. В отдельных района отключился свет – в частности, об этом сообщают жители ЖК «Салават Купере».

#Казань #сильнейший ливень
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