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Из-за сильного ливня в казанских автобусах появились «фонтаны»
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Из-за сильного ливня улицы Казани уже наполнились водой, а в автобусах бьют «фонтаны». В соцсетях очевидцы продолжают делиться кадрами последствий урагана.
«В метро вода течет прямо с потолка, а машины плавают по дорогам», – сообщают очевидцы.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что на Казань обрушился сильный шквалистый ветер и ливень с грозой. В отдельных района отключился свет – в частности, об этом сообщают жители ЖК «Салават Купере».
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