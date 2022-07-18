Из-за сильного ливня в Казани без воды остались порядка 800 домов

В Казани из-за сильного ливня произошла авария на сетях в районе ул.Авангардная, которая затронула порядка 110 многоквартирных и 700 частных домов, а также административные здания, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Оперативно проведены работы по переключению, тем не менее, остаются без воды 64 многоквартирных дома и 140 частных. Работы продолжаются, будет организован подвоз воды», – говорится в сообщении.

Городские службы продолжают устранять последствия непогоды, в частности, ведется очистка решеток ливневой канализации от мусора и принесенных потоком дождя веток и листьев. Службы также выезжают, чтобы убрать с дорог ветки и стволы упавших деревьев.

«Просим быть аккуратными и в такую погоду оставаться дома, не выезжая на дороги в условиях плохой видимости», – добавили в администрации.

Напомним, на ближайшие сутки синоптики спрогнозировали в Татарстане и его столице сильные ливни, ветер и местами град.