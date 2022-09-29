Из-за санкций оператор «Турецкого потока» остался без лицензии на трубы

Компания South Stream Transport B.V., оператор «Турецкого потока», рассказала о досрочном отзыве экспортной лицензии на трубы, передает РБК.

«В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия <…> оператора морского газопровода „Турецкий поток“, по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах», — сказано в сообщении компании.

Дело в том, что ограничительные меры запрещают в том числе техническую помощь и обслуживание трубопровода в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России. В South Stream Transport B.V. указали, что рестрикции не ограничивают продолжение транспортировки газа.

Кроме того, компания подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии. Там рассчитывают, что участие в обеспечении энергетической безопасности Европы позволит сделать исключение из действующего санкционного режима.

Ранее Европейский Союз запретил экспорт или предоставление труб для использования Россией. Источник в «Газпроме» подтвердил, что эти санкции не затрагивает экспорт газа.

После повреждения «Северного потока» «Турецкий поток» остается одной из двух оставшихся газотранспортных систем, по которым газ попадает в Европу. Проектная мощность трубопровода составляет 31,5 млрд куб. метров газа в год.