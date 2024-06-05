Из-за саммита БРИКС в октябре в Татарстане могут запретить все виды охоты

Во второй половине октября 2024 года в Татарстане могут запретить все виды охоты. Связано это с подготовкой и проведением саммита БРИКС в столице республики. Соответствующий проект указа сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», — говорится в документе, разработанном Государственным комитетом РТ по биологическим ресурсам.

Предлагается, что запрет на все виды охоты во всех охотничьих угодьях будет действовать с 16 по 31 октября 2024 года.

Ранее власти Казани ограничили движение по городу транспорта, перевозящего опасные грузы, в дни игр и саммита БРИКС.