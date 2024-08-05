Госслужащим в Казани хотят дать выходные на время саммита БРИКС

22-24 октября могут стать выходными днями для представителей органов исполнительной власти в Казани и подведомственных им организаций. Исключением станут работники, обеспечивающие функционирование ведомств. Соответствующий указ Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Выходные с сохранением заработной платы приходятся на дни проведения саммита БРИКС в Казани. Предоставить их планируют «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности» во время события.

Руководству госорганов, которые не относятся к органам исполнительной власти, а также руководству органов местного управления и подведомственных им организаций рекомендовано организовать график работы своих сотрудников в соответствии с пунктами указа. То же относится и главам федеральных госорганов и организаций — им предложат «рассмотреть возможность» пересмотреть график на время проведения международного события.