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9 июня 2021  15:44

Из-за роста случаев Covid-19 в Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

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В Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, общественном транспорте, ТЦ и ночных клубах из-за ухудшения эпидситуации. Об этом заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Он отметил, что особое внимание будет уделено предприятиям и организациям, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. 

«Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора», — подчеркнул Данчиков. 

Он напомнил, что за нарушение антиковидных правил граждан могут оштрафовать на 4-5 тыс. рублей. Юрлицам грозит штраф до 1 млн рублей, а при повторном нарушении им могут запретить осуществлять деятельность сроком до 90 суток. 

Данчиков обратил внимание, что в городе развернута вакцинация для всех желающих. 

«Вакцинация является эффективным инструментом в борьбе с коронавирусной инфекцией», — цитирует ТАСС начальника Главконтроля. 

За последние сутки количество заболевших Covid-19 в Москве выросло на 4 124, что является рекордным показателем с 16 января.

Ранее на совещании с членами Правительства Президент РФ Владимир Путин еще раз призвал всех россиян вакцинироваться от Covid-19.

#Коронавирус
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