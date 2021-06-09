Из-за роста случаев Covid-19 в Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

В Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, общественном транспорте, ТЦ и ночных клубах из-за ухудшения эпидситуации. Об этом заявил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Он отметил, что особое внимание будет уделено предприятиям и организациям, которые не соблюдают санитарные нормы и правила.

«Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора», — подчеркнул Данчиков.

Он напомнил, что за нарушение антиковидных правил граждан могут оштрафовать на 4-5 тыс. рублей. Юрлицам грозит штраф до 1 млн рублей, а при повторном нарушении им могут запретить осуществлять деятельность сроком до 90 суток.

Данчиков обратил внимание, что в городе развернута вакцинация для всех желающих.

«Вакцинация является эффективным инструментом в борьбе с коронавирусной инфекцией», — цитирует ТАСС начальника Главконтроля.

За последние сутки количество заболевших Covid-19 в Москве выросло на 4 124, что является рекордным показателем с 16 января.

Ранее на совещании с членами Правительства Президент РФ Владимир Путин еще раз призвал всех россиян вакцинироваться от Covid-19.