Из-за реставрационных работ в Казани до конца лета ограничат движение по ул. Джалиля

В связи с реставрацией фасада объекта культурного наследия «Здание купеческого банка» в Казани до конца лета ограничат движение по улице М. Джалиля. Об этом сообщает городской Комитет внешнего благоустройства.

Участок у здания №3 будет перекрыт с 22 апреля по 25 августа.

Ранее сообщалось, что из-за строительства метро вновь будет недоступен для движения транспорта участок улицы Ю. Фучика.