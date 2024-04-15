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Общество 15 апреля 2024 10:48

Из-за реставрационных работ в Казани до конца лета ограничат движение по ул. Джалиля

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В связи с реставрацией фасада объекта культурного наследия «Здание купеческого банка» в Казани до конца лета ограничат движение по улице М. Джалиля. Об этом сообщает городской Комитет внешнего благоустройства.

Участок у здания №3 будет перекрыт с 22 апреля по 25 августа.

Ранее сообщалось, что из-за строительства метро вновь будет недоступен для движения транспорта участок улицы Ю. Фучика.

#ограничение движения
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