Из-за ремонта северного коллектора в Казани перекроют участок улицы Амирхана

С 21 января в Казани вводятся ограничения движения по улице Амирхана. Причиной стал ремонт аварийного участка северного коллектора, сообщает мэрия столицы РТ.

До 31 августа полностью перекроют участок проезжей части рядом с домом №62 по ул. Чистопольской, тротуар рядом с домом №69а по ул. Амирхана, а также проезжую часть и тротуар неподалеку от дома №69в по пр. Ямашева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкция третьего северного коллектора в Казани завершена на более чем 60%.