Из-за ремонта в Челнах ограничат движение по мосту через Каму
С 11 сентября до 2 октября ограничивается движение транспорта по мосту через Каму в направлении Набережных Челнов. Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда со ссылкой на «Волго-Вятскуправтодор».
Причина временного ограничения — проведение ремонта дороги на трассе М7 «Волга» на мосту через Каму.
Уточняется, что движение будет осуществляться по полосе в сторону Казани, то есть остается по одной полосе в обе стороны.
«Да, будет непросто, но потом дорога будет намного лучше. Просим водителей при планировании поездки учитывать данную информацию», — говорится в сообщении.