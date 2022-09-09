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Транспорт
9 сентября 2022  20:04
Эльза Кузнецова

Из-за ремонта в Челнах ограничат движение по мосту через Каму

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С 11 сентября до 2 октября ограничивается движение транспорта по мосту через Каму в направлении Набережных Челнов. Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда со ссылкой на «Волго-Вятскуправтодор».

Причина временного ограничения — проведение ремонта дороги на трассе М7 «Волга» на мосту через Каму.

Уточняется, что движение будет осуществляться по полосе в сторону Казани, то есть остается по одной полосе в обе стороны. 

«Да, будет непросто, но потом дорога будет намного лучше. Просим водителей при планировании поездки учитывать данную информацию», — говорится в сообщении.

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