news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
19 декабря 2021  14:48
Павел Климчак

На мосту в Зеленодольске частично ограничили движение из-за разрушения укреплений склона

news_top_970_100

Сегодня мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев провел экстренное совещание по поводу частичного ограничения движения на улице Октябрьской.

 

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Зеленодольске под мостом разрушилась часть бетонных укреплений склона. Под мостом просел грунт по площади 6 квадратных метров около опор моста, а также частично обрушились бетонные плиты перекрытия внутрь образовавшейся ямы.

В связи с этим возникла необходимость временно снизить нагрузку на мост по дороге.

«На путепроводе по улице Октябрьской введены частичные ограничения движения транспорта. Касается это, прежде всего, грузовых машин и пассажирского транспорта», – сообщается в официальном комментарии администрации Зеленодольского района.

 

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

Уточняется, что движение регулируют сотрудники ГИБДД. В скором времени на место выедут специалисты.

#зеленодольск #Мост #обрушение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное