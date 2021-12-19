На мосту в Зеленодольске частично ограничили движение из-за разрушения укреплений склона

Сегодня мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев провел экстренное совещание по поводу частичного ограничения движения на улице Октябрьской.

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Зеленодольске под мостом разрушилась часть бетонных укреплений склона. Под мостом просел грунт по площади 6 квадратных метров около опор моста, а также частично обрушились бетонные плиты перекрытия внутрь образовавшейся ямы.

В связи с этим возникла необходимость временно снизить нагрузку на мост по дороге.

«На путепроводе по улице Октябрьской введены частичные ограничения движения транспорта. Касается это, прежде всего, грузовых машин и пассажирского транспорта», – сообщается в официальном комментарии администрации Зеленодольского района.

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

Уточняется, что движение регулируют сотрудники ГИБДД. В скором времени на место выедут специалисты.